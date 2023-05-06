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В Тюмени демонтаж дорожного покрытия на ул. Ленина выполнен на 76 %

Экономика, 11:11 06 мая 2023

ИА "Тюменская линия"

Подготовительные работы для реконструкции ул. Ленина в Тюмени идут второй месяц. Демонтаж дорожного покрытия участка от Исторического сквера до ул. Перекопской выполнен на 76,5 %. Рабочие сняли почти 3 тыс. 400 куб. метров старого асфальта. Более 2 тыс. 400 куб. метров песка уложено под новую магистраль.

Такие данные привели корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в подрядной организации – ДСУ АО "Мостострой-11" на 4 мая.

Всего предстоит заменить дорожное полотно на площади 12 тыс. 936 кв. метров. Параллельно с демонтажом дороги, тротуара идут работы по строительству нового водопровода, дождевой канализации. Более 1 тыс. метров водопровода уложено, установлено 13 колодцев. План работ выполнен на 13 %. Смонтировано 16 дождевых колодцев.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего на протяжении от Исторического сквера до ул. Льва Красина подрядной организации предстоит заменить 1 тыс. 305 метров дождевой канализации, более 1 тыс. 200 метров бытовой канализации.

Протяженность водопровода составит более 2 тыс. 400 метров. Рабочие установят 100 опор наружного освещения.

Впервые на объекте появятся велодорожки. Вдоль ул. Ленина после завершения работ по реконструкции появятся живые ограждения из кустарников.

Первый этап реконструкции ул. Ленина пройдет с 1 апреля до 15 ноября 2023 года.

Анжела Лебедева

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# Мостострой 11 , реконструкция , улица Ленина

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