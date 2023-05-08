Природные пожары в Тюменской области ликвидируют более тысячи человек

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

К тушению природных пожаров в Тюменской области привлечено более 1 тыс. человек, порядка 280 единиц техники, в том числе - самолет Ил-76 МЧС России, четыре вертолёта и два пожарных поезда.

По данным на 7 мая, ликвидированы девять ландшафтных и три лесных пожара, продолжается работа по ликвидации 12 ландшафтных и 11 лесных пожаров. Работу огнеборцев осложняют сильный порывистый ветер и жаркая сухая погода.

В Тюменском районе проведена эвакуация жителей деревень Речкина, Коняшина, Насекина, с. Кулига, Чаплык и пос. Богандинский.

Развернуто восемь пунктов временного размещения.

В эвакуации задействовано 23 автобуса, ведется оповещение жителей, сотрудники администрации района и волонтеры проводят обход домов, сообщает региональное МЧС.

Напомним, на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Для мониторинга обстановки и ликвидации возгораний сухой растительности работает 655 патрульных групп. Для защиты населенных пунктов создано 77 временных пожарных постов.