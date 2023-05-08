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Тюменец вынес из магазина одежду на 17 тысяч рублей

Происшествия, 17:53 08 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже одежды из магазина задержали полицейские в Тюмени. Ущерб составил около 17 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратился представитель магазина по продаже одежды, расположенного на ул. Московский тракт. Он рассказал, что из торгового зала пропали носимые вещи.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый тюменец 1989 года рождения. Мужчина признался в содеянном.

По его словам, он выбрал момент, когда его не видели сотрудники магазина и другие посетители, сложил несколько вещей в пакет, после чего покинул помещение, минуя кассы. Похищенное подозреваемый продал.

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# кража , уголовное дело

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