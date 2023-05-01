При строительстве трассы М-12 "Восток" до Тюмени предусмотрят АЗС, ТЦ и парковки для грузовиков

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продолжение трассы М-12 "Восток" до Тюмени – часть пятилетнего плана дорожной деятельности, который начал действовать с 2023 года. Об этом на встрече с председателем правления государственной компании "Автодор" Вячеславом Петушенко сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.

"Это самая масштабная программа для отрасли за последние много лет, - подчеркнул он. - И на текущий год все необходимые мероприятия туда погружены. В частности, такие проекты, как продолжение трассы М-12 "Восток" до Тюмени, и ещё целый ряд очень важных проектов, которые обеспечат более комфортное передвижение, как наших людей, так и грузов по территории всей страны".

Скоростная федеральная автомобильная дорога М-12 "Восток" — строящаяся платная автомагистраль между Москвой и Казанью. В послании Федеральному собранию в 2021 году президент России Владимир Путин поручил ускорить строительство новой трассы М12 и потребовал продлить новую дорогу до Урала.

"Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной магистрали Москва — Казань. И, более того, продлить ее до Екатеринбурга, завершив этот проект за три года", - определил задачи президент.

Самая главная задача 2023 года, по словам Вячеслава Петушенко, – ввести трассу М-12 от Москвы до Казани.

"Это будет трасса 810 км, в этом году 703 км надо нам сдать. До Арзамаса мы доедем до 9 сентября, у нас степень готовности очень высокая, а до Казани – в конце декабря, - доложил он премьер-министру. - Что это даст? В первую очередь сокращение времени в пути – с 13 часов до 6,5. Причём мы не только будем быстрее доезжать до Казани, в том числе до Ульяновска – развязка будет построена и до Самары, до Сызрани. Это позволит сократить время в пути и, самое главное, откроет новые возможности для развития экономики нашей страны".

Михаил Мишустин напомнил, что кроме прокладки новых скоростных дорог и трасс нужно строить соответствующую инфраструктуру. На это Петушенко ответил, что в прошлом году на М-12 начали работу две многофункциональные зоны сервиса. Еще одну готовятся сдать в июне. В проектно-сметную документацию включили заправочные комплексы, в том числе и газовые, торговые центры, охраняемые парковки для грузовиков, станции техобслуживания и мойки.