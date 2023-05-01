  • 11 мая 202311.05.2023четверг
  • USD76,6929
    EUR84,1498
  • В Тюмени 10..12 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Работа по снижению аварийности на дорогах ведется в Тюменской области

Политика, 17:01 11 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа по снижению аварийности на дорогах ведется в Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Александра Моора, в регионе федеральная транзитная трасса идет через Тюмень. Но благодаря тому, что идет большая реконструкция, в 2022 году зафиксировано снижение аварийности и, что самое главное, смертности на федеральных трассах. Небольшой рост отмечается на межмуниципальных и муниципальных дорогах.

"Я сам возглавляю региональную комиссию по безопасности дорожного движения – вместе с сотрудниками ГИБДД эту тему обсуждаем, выявляем аварийно-опасные участки, принимаем определенные решения. Но есть еще над чем работать, потому что большой транзитный пассажиропоток идет, транспортный поток и с севера, и с востока на запад. Видим эту задачу, будем над ней работать и улучшать эти показатели обязательно", - подчеркнул глава региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Владимир Путин , дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 11.05.2023Во всех селах Тюменской области построят новые современные школы
17:01 11.05.2023Работа по снижению аварийности на дорогах ведется в Тюменской области
16:38 11.05.2023В Тюменской области сохраняется позитивная динамика естественного прироста населения
16:29 11.05.2023Владимир Путин отметил высокие темпы строительства в Тюменской области