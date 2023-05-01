Работа по снижению аварийности на дорогах ведется в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа по снижению аварийности на дорогах ведется в Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Александра Моора, в регионе федеральная транзитная трасса идет через Тюмень. Но благодаря тому, что идет большая реконструкция, в 2022 году зафиксировано снижение аварийности и, что самое главное, смертности на федеральных трассах. Небольшой рост отмечается на межмуниципальных и муниципальных дорогах.

"Я сам возглавляю региональную комиссию по безопасности дорожного движения – вместе с сотрудниками ГИБДД эту тему обсуждаем, выявляем аварийно-опасные участки, принимаем определенные решения. Но есть еще над чем работать, потому что большой транзитный пассажиропоток идет, транспортный поток и с севера, и с востока на запад. Видим эту задачу, будем над ней работать и улучшать эти показатели обязательно", - подчеркнул глава региона.