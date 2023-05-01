Во всех селах Тюменской области построят новые современные школы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в течение ближайших трех лет заменит все ветхие сельские школы. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в небольших населенных пунктах, в отдаленных, как правило, есть школы еще в деревянном исполнении – их 29.

"Исходим из того, что любой ребенок, в каком бы населенном пункте он ни жил, должен иметь возможность учиться в современных условиях. Приняли для себя программу. В прошлом году построили семь, в этом году – две, все остальные заменим в течение ближайших трех лет", - заверил глава региона.