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Во всех селах Тюменской области построят новые современные школы

Политика, 17:23 11 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в течение ближайших трех лет заменит все ветхие сельские школы. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в небольших населенных пунктах, в отдаленных, как правило, есть школы еще в деревянном исполнении – их 29.

"Исходим из того, что любой ребенок, в каком бы населенном пункте он ни жил, должен иметь возможность учиться в современных условиях. Приняли для себя программу. В прошлом году построили семь, в этом году – две, все остальные заменим в течение ближайших трех лет", - заверил глава региона.

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# Александр Моор , Владимир Путин , сельские школы

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