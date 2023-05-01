В селе Ялуторовского района построят водопровод для 300 домов

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Водопровод, который обеспечит чистой водой 300 домов построят в с. Киева Ялуторовского района. Его протяженность составит 8,8 км. Строительство инженерной сети началось в мае, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Водопровод позволит создать условия для подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения.

Работы выполняются в рамках федерального проекта "Чистая вода".