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В селе Ялуторовского района построят водопровод для 300 домов

Экономика, 22:00 12 мая 2023

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Водопровод, который обеспечит чистой водой 300 домов построят в с. Киева Ялуторовского района. Его протяженность составит 8,8 км. Строительство инженерной сети началось в мае, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Водопровод позволит создать условия для подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения.

Работы выполняются в рамках федерального проекта "Чистая вода".

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# водопровод , строительство , чистая вода , Ялуторовский район

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