Кражу из грузового поезда 35 упаковок пива раскрыли тюменские полицейские

| Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте | Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте

35 упаковок алкоголя на сумму более 300 тыс. рублей украли жители Свердловской области из грузового поезда на станции Юшала. Следователи Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Кража", сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

22 ноября 2022 г. поступила информация о том, что с грузового поезда на станции Юшала похитили 35 упаковок алкогольной продукции "пиво". На 10 грузовых контейнерах были явные следы вскрытия. Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Свердловской области 1996 и 2000 г. р. Ночью 25 ноября 2022 года злоумышленников задержали.

Молодые люди рассказали, что приехали на станцию, где заметили стоящий грузовой поезд и решили проверить содержимое контейнеров. Взломав замки, они обнаружили упаковки с пивом, перенесли их в машину и скрылись с места происшествия. Большую часть продукции подозреваемые сдали в точку сбыта, получив за это деньги, на которые купили себе новые телефоны и одежду. Оставшийся алкоголь они употребили. Сумма причиненного ущерба составил более 300 тыс. рублей.

Расследование дела завершено. Материалы направлены в Талицкий районный суд постоянного судебного присутствия пгт. Тугулым Свердловской области для принятия законного решения.