В Тюменской области пополнят реестр подрядчиков по капремонту

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Отбор потенциальных подрядчиков для выполнения капитального ремонта стартовал в Тюменской области. Претенденты могут подать заявки до 2 июня на площадке Сбербанк АСТ, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Кто из претендентов пройдет отбор, станет известно до 15 июня. В ведомстве обратили внимание, что требования к участникам предварительного отбора по каждому виду работ и перечни подтверждающих документов изложены в документации электронной площадки.

Напомним, по данным на май в реестре квалифицированных подрядных организаций региона числится 397 компаний.