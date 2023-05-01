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Водителя "Газели" в наркотическом опьянении задержали тюменские автоинспекторы

Происшествия, 13:20 15 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Водитель "Газели", за которым организовали погоню автоинспекторы в Тюмени ночью 15 мая, по предварительной информации, был в наркотическом опьянении.

"Несколько тестов в наркологическом диспансере показали положительный результат. Точное заключение будет позже", — сообщили в ГИБДД.

Водитель во втором часу ночи не остановился по требованию наряда ДПС на 25-м км автодороги Тюмень - Нижняя Тавда. "Газель" ехала в сторону города, цепляя временами обочину.

"Учитывая, что водитель неадекватен и может спровоцировать аварию, автоинспекторы стали его преследовать. Ближе к окружной дороге Тюмени к преследованию присоединились еще несколько нарядов. Патрульные автомобили взяли "Газель" в "коробочку". На окружной дороге в районе Казарово авто остановили", — рассказали в ГИБДД.

На автомобилиста составили административные материалы за неповиновение сотрудникам полиции, выезд на встречку. 15 мая состоится суд.

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# автомобилисты , ГИБДД Тюменской области , Тюменский район

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