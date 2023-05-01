Тюменский опыт развития промышленной инфраструктуры изучают в шести федеральных округах России

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский опыт развития промышленной инфраструктуры изучают в шести федеральных округах России, сообщает информационный центр правительства региона.

О том, как устроены индустриальные парки Тюменской области, о механизмах поддержки производств рассказала на площадке Минпромторга России гендиректор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Руководители министерств и департаментов регионов России сейчас участвуют в программе "Федеральная практика". Представители региональных органов власти знакомятся с передовым опытом коллег.

"Это не просто образовательная программа, но и площадка для диалога, обмена лучшими практиками и опытом, обсуждения волнующих вопросов. Такие стажировки мы проводим с 2014 года. За это время в них приняли участие около 260 человек", – рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец отметила, что проект ДСК500 оценивают в Минпромторге России как уникальную историю трансформации советского завода. "Таких объектов много, в том числе и на новых территориях нашей страны. Их можно и нужно возрождать. Мы как первопроходцы готовы делиться практикой", – сказала она.