Депутаты Тюменской городской думы высоко оценили исполнение бюджета города за 2022 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43,8 млрд рублей доходов поступило в бюджет Тюмени в 2022 году. Это на четверть больше, чем годом ранее. 42,9 млрд рублей составили расходы городского бюджета. Рост по сравнению с 2021 годом составил 19 %.

Об этом депутатам рассказал заместитель главы Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы 17 мая.

Бюджет Тюмени на 2022 год планировался с дефицитом, а закончился с профицитом. Это говорит об эффективности расходования средств и ежегодной динамике прироста расходных и доходных обязательств. Прежде всего, посредством реализации мероприятий через публичные конкурсы.

Такое мнение высказал председатель постоянной комиссии Иван Романчук, комментируя повестку.

По его словам, горожане активно участвовали в исполнении бюджета через публичные слушания о его принятии и исполнении. А также через мероприятия, которые были инициированы жителями областного центра.

Он положительно оценил исполнение бюджета, потому что практически все взятые обязательства были выполнены, а некоторые даже перевыполнены.

"Эффективность составила практически 99 процентов. Мало какой субъект Российской Федерации, город или муниципальное образование могут похвастаться таким качественным исполнением бюджета", - подчеркнул Иван Романчук.

Он отметил, что в приоритете было развитие городской инфраструктуры, выполнение социальных обязательств, образование школьников и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежи. Кроме того – формирование комфортной городской среды и качественной сферы обслуживания для тюменцев и гостей города.

Инна Кондрашкина