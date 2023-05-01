Александр Моор утвердил дорожную карту по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил дорожную карту реализации проекта по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени.

Это важное событие для региона, поскольку является ключевой контрольной точкой реализации федерального проекта "Создание сети кампусов образовательных организаций высшего образования" национального проекта "Наука и университеты".

С января началась интенсивная работа по согласованию основных параметров будущего кампуса, формированию контрольных точек и ключевых результатов проекта, непосредственное участие в которой принимали научное сообщество вузов-бенефициаров, органы исполнительной власти и представители бизнеса.

Дорожная карта позволит отслеживать не только этапы строительства объектов кампуса, но и мероприятия по их оснащению, а также организации основных процессов.

При разработке основополагающего документа ориентировались на утвержденный Министром науки и высшего образования Российской Федерации стандарт инновационной образовательной среды, уделив особое внимание созданию комфортных условий для обучения и проживания студентов, трудовой деятельности профессорско-педагогического персонала, развитию науки и технологий, а также интеграции кампуса в городское пространство.

Благодаря национальному проекту "Наука и университеты" достижение заланированных контрольных событий качественно повлияет на социально-экономическое и научно-технологическое развитие региона.