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Александр Моор утвердил дорожную карту по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени

Общество, 18:25 17 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил дорожную карту реализации проекта по созданию Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени.

Это важное событие для региона, поскольку является ключевой контрольной точкой реализации федерального проекта "Создание сети кампусов образовательных организаций высшего образования" национального проекта "Наука и университеты".

С января началась интенсивная работа по согласованию основных параметров будущего кампуса, формированию контрольных точек и ключевых результатов проекта, непосредственное участие в которой принимали научное сообщество вузов-бенефициаров, органы исполнительной власти и представители бизнеса.

Дорожная карта позволит отслеживать не только этапы строительства объектов кампуса, но и мероприятия по их оснащению, а также организации основных процессов.

При разработке основополагающего документа ориентировались на утвержденный Министром науки и высшего образования Российской Федерации стандарт инновационной образовательной среды, уделив особое внимание созданию комфортных условий для обучения и проживания студентов, трудовой деятельности профессорско-педагогического персонала, развитию науки и технологий, а также интеграции кампуса в городское пространство.

Благодаря национальному проекту "Наука и университеты" достижение заланированных контрольных событий качественно повлияет на социально-экономическое и научно-технологическое развитие региона.

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# Александр Моор , кампус

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