Владимир Якушев: музейное дело в УФО находится в руках замечательных специалистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музей – это место, где живёт история. Где можно на мгновение погрузиться в прошлое и примерить на себя жизнь предшественников. Почувствовать горечь их ошибок и испытать гордость за достижения. Провести параллели с настоящим и вдохновиться на продолжение великих дел.

Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя музейных работников УФО с профессиональным праздником.

По словам полпреда, музейное дело в Уральском федеральном округе находится в руках замечательных специалистов. Людей, которые подходят в работе основательно и со всей душой.

"Вы бережно храните свидетельства прошлого. Мастерски создаёте экспозиции, увлекая ими людей разных возрастов и профессий. Пусть в ваших залах всегда будет много посетителей. Пусть успешно воплощаются новые проекты. Счастья, здоровья, благополучия!" - сказал Владимир Якушев.