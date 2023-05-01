В Тюмени 250 спортсменов поборются за Кубок города по карате

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Кубок города по карате состоится в Тюмени в спортивном зале СК "Ледовый дворец" (пр. Воронинские горки, 101, корп. 2) 21 мая. Поединки начнутся в 9 часов, торжественное открытие турнира запланировано на 12 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Каратисты в возрасте от 10 до 17 лет выступят в спортивных поединках – кумите и представят технические комплексы – ката. На соревновательный ковер выйдут около 250 спортсменов из спортивной школы "Водник", областной Спортивной школы олимпийского резерва карате, СК "Фанат", детско-юношеского центра "Старт", а также Ялуторовска, Тобольска и Увата.

Каратисты поборются за награды в личном и командном зачетах, получат соревновательный опыт и возможность подтвердить или повысить спортивные разряды.