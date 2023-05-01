В озера Нижнетавдинского района выпустили 570 штук московских карпов

| Фото: администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

570 штук московского карпа выпустили в два озера сотрудники рыбоводного хозяйства "Универсал-Электро" в Нижнетавдинском районе. Вес одного малька составляет 35 г, их вырастили на "Тюменском рыбопитомнике", - сообщает администрация района.

| Фото: администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

Зарыбление водоемов контролируется комиссией, в которую входят представители Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. А также департамента агропромышленного комплекса региона и местных властей. Зарыбление завершится к середине июня.