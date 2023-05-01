  • 18 мая 202318.05.2023четверг
  • USD80,7642
    EUR87,5749
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В озера Нижнетавдинского района выпустили 570 штук московских карпов

Экономика, 19:15 18 мая 2023

администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

570 штук московского карпа выпустили в два озера сотрудники рыбоводного хозяйства "Универсал-Электро" в Нижнетавдинском районе. Вес одного малька составляет 35 г, их вырастили на "Тюменском рыбопитомнике", - сообщает администрация района.

администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

Зарыбление водоемов контролируется комиссией, в которую входят представители Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. А также департамента агропромышленного комплекса региона и местных властей. Зарыбление завершится к середине июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# карп , Нижнетавдинский район , рыбоводство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 18.05.2023В озера Нижнетавдинского района выпустили 570 штук московских карпов
18:53 18.05.2023Блок с кабинетами начальных классов подготовлен к передаче в новой школе мкр. Ямальский-2 Тюмени
18:42 18.05.2023В Юргинском районе хозяйства выполнили более половины ярового сева
17:25 18.05.2023На мосту через реку Ишим начали демонтаж верхних слоёв дорожного покрытия