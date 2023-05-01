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Владимир Якушев: интеграция бизнеса новых регионов и Уральского федерального округа уже идёт

Политика, 13:42 19 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Деловая интеграция бизнеса новых регионов и Уральского федерального округа уже идёт, потому что все субъекты округа активно сотрудничают с Луганской и Донецкой народными республиками.

Об этом заявил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев на форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей", который проходит в Тюмени.

По словам полпреда, уральские компании работают в ЛНР и ДНР как регионы-шефы, там много общественных организаций и строительных компаний. Связи уже нарабатываются.

"Отрасли экономики в новых регионах очень схожи с Уралом. В этом плане мы говорим на одном языке. У них и у нас развиты металлургия, сельское хозяйство. Там сегодня предприниматели пытаются воспользоваться мерами поддержки, которые уже работают в других регионах. Они очень активны, хотят пользоваться этими инструментами, но сейчас главная задача, чтобы они в максимально короткий срок интегрировались в правовое пространство. Я уверен, что будут и совместные бизнесы и контракты", - подчеркнул Владимир Якушев.

Оксана Корнеенкова

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# Владимир Якушев , предпринимательство , форум

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