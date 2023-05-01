Александр Моор: рекорд по привлечению инвестиций - результат многолетней работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 52% за 2022 год вырос объем инвестиций в экономику Тюменской области. Глава региона Александр Моор, отвечая на вопрос о том, за счёт чего удалось достичь рекорда по привлечению инвестиций, подчеркнул, что за один год достичь значимых результатов невозможно.

Это всегда многолетняя работа и системная настройка мер поддержки, подчеркнул он на брифинге, посвященном форуму "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей", который проходит в Тюмени.

Традиционно в Тюменской области действуют налоговые льготы, компенсации по лизингу от Фонда поддержки промышленности, промышленный кешбэк, который стимулирует нефтегазовые компании покупать продукцию у местных промышленных предприятий. Много внимания уделялось развитию малого и среднего бизнеса. Докапитализирован Фонд промышленности на 700 миллионов рублей. Принято решение о финансировании маленьких проектов в муниципалитетах, рассказал губернатор.

"По 2023 году есть основания полагать, что, как минимум, будем держаться. Хотя есть ряд крупных проектов, которые летом будут авансированы, и тогда мы сможем поставить новый рекорд", - заключил Александр Моор.

Оксана Корнеенкова