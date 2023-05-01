Тюменская компания и правительство ДНР договорились о поставке конструкций для ремонта мостов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Металлоконструкции будет поставлять в Донецкую Народную Республику компания "Стальмост" из Тюмени. Об этом руководство компании и правительство ДНР договорились на предпринимательском форуме в Тюмени 19 мая.

"Сейчас полным ходом идет интеграция в Россию, открыто окно возможностей. В настоящий момент утверждена программа социально-экономического развития новых субъектов. На 10 лет предприятия и производства освобождены от налогов. Сегодня основная отрасль — строительная, поскольку наши главные проекты связаны с восстановлением. Исторически наши отрасли – металлургия, уголь, и, как ни странно, не хватает гостиничного бизнеса", — рассказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он отметил, что интересны могут быть совместные проекты в самых разных отраслях, включая сельское хозяйство, право и цифровизацию.

"Как минимум одну договоренность я увезу с форума точно. Нам нужно развивать мостостроение. Металлоконструкции требуются и для восстановления предприятий", - прокомментировал он достигнутую договоренность с компанией "Стальмост".

Оксана Корнеенкова