  • 19 мая 202319.05.2023пятница
  • USD80,0366
    EUR86,4964
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская компания и правительство ДНР договорились о поставке конструкций для ремонта мостов

Экономика, 14:49 19 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Металлоконструкции будет поставлять в Донецкую Народную Республику компания "Стальмост" из Тюмени. Об этом руководство компании и правительство ДНР договорились на предпринимательском форуме в Тюмени 19 мая.

"Сейчас полным ходом идет интеграция в Россию, открыто окно возможностей. В настоящий момент утверждена программа социально-экономического развития новых субъектов. На 10 лет предприятия и производства освобождены от налогов. Сегодня основная отрасль — строительная, поскольку наши главные проекты связаны с восстановлением. Исторически наши отрасли – металлургия, уголь, и, как ни странно, не хватает гостиничного бизнеса", — рассказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он отметил, что интересны могут быть совместные проекты в самых разных отраслях, включая сельское хозяйство, право и цифровизацию.

"Как минимум одну договоренность я увезу с форума точно. Нам нужно развивать мостостроение. Металлоконструкции требуются и для восстановления предприятий", - прокомментировал он достигнутую договоренность с компанией "Стальмост".

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , предприниматели , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 19.05.2023Тюменская компания и правительство ДНР договорились о поставке конструкций для ремонта мостов
12:58 19.05.20235 тыс. 700 человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2023 года
12:25 19.05.2023Фотогалерея: форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" в Тюмени
12:14 19.05.2023Мебелью из тюменского ротанга обставляют летние террасы ресторанов