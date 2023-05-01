Альфия Когогина: вопросы, которые ставят предприниматели на форуме в Тюмени, получат развитие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросы, которые обсуждаются с предпринимательском сообществом на форуме, станут рекомендациями к дальнейшей работе депутатов. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина на форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей", который проходит в Тюмени.

По ее словам, развитию малого бизнеса послужат новые законопроекты, которые рассматривают депутаты Госдумы. Один из них - законопроект об особом экономическом режиме на новых территориях, он принят в первом чтении. Готовится к обсуждению законопроект о включении самозанятых в систему соцгарантий.

"Эти вопросы ранее были обозначены на таких же предпринимательских форумах. И вопросы, которые мы сегодня поставим, в том числе об увеличении количества средних предприятий, инновационных - с большой долей НИОКР, в промышленном секторе, тоже получат развитие", - заключила Альфия Когогина.

Оксана Корнеенкова