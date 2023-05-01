Россия и Куба возобновят регулярное авиасообщение с 1 июля

| Фото: правительство России | Фото: правительство России

Россия и Куба возобновят регулярное авиасообщение 1 июля. Ожидается, что туристический поток превысит допандемийный уровень и будет составлять более 150 тыс. туристов ежегодно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Билеты на рейсы авиакомпании "Россия" появятся в продаже через неделю. Сообщение будет выполняться на самолетах Boeing-777.

Во время рабочей поездки на Кубу Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас приняли участие в открытии электросталеплавильного цеха металлургического комбината "Антильяна де Асеро им. Х. Марти", сообщает пресс-служба правительства РФ.

Проект является самым масштабным за 25 лет примером успешной кооперации России и Кубы и демонстрирует широкие возможности российской металлургической и машиностроительной промышленности. Инвестиции в проект составили более 95 млн долларов. Открытие цеха обеспечит рабочими местами не менее 500 человек. Производственная мощность цеха составит 220–230 тыс. т жидкой стали в год.

"За последние 25 лет это первый крупномасштабный проект в кубинском металлургическом секторе экономики. Уверен, производство станет не единственным крупным российско-кубинским проектом подобного масштаба", – отметил российский вице-премьер.