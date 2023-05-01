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ФК "Тюмень" сыграет с "Амкаром" в Перми за выход в первую лигу

Спорт, 10:44 20 мая 2023

МФК "Тюмень" (архив) | Фото: МФК "Тюмень" (архив)

ФК "Тюмень" сыграет с "Амкаром" в рамках второго этапа первенства России второй лиги на стадионе "Звезда" в Перми 21 мая. Это третий из пяти матчей среди лидеров четвертой группы.

По набранным за сезон очкам станет известно: кто из команд сможет перейти из ФНЛ-2 в первую лигу, пишет "Вслух.ру".

Сейчас на первой строке в турнирной таблице – "Тюмень" с 51 баллом. Соперник отстает на пять баллов и находится на третьем месте. "Амкар-Пермь" также претендует на выход в лигу выше.

Для "Тюмени" это первый выездной матч в рамках второго тура. Две домашние игры команда провела вничью: с "Торпедо Миасс" разошлись со счетом 1:1, с "Иртышом" из Омска" - 2:2.

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# ФК Тюмень , футбол

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