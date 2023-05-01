Ремонт теплосетей начался в Уватском районе

| Фото: ТГ-канал главы Уватского района | Фото: ТГ-канал главы Уватского района

Ремонт теплосетей начался в Уватском районе. Отопительный сезон здесь завершился позже, чем на остальных территориях юга Тюменской области. Коммунальным предприятием уже проведена опрессовка сетей, сообщает пресс-служба Уватского района.

"Ресурсоснабжающими организациями будут проведены подготовительные и ремонтные работы на сетях, а также диагностика оборудования в котельных. По итогам сезона отмечу, что он прошел в штатном режиме. На устранение аварий, которые приводили к остановке работы объектов жизнеобеспечения, наши службы реагировали оперативно и в срок устраняли повреждения", - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

По оценке директора "Туртасское КП" Андрея Быкова лето будет напряженным. Протяженность сетей в Уватском районе более 70 км, к следующему отопительному сезону нужно успеть подготовить всю инфраструктуру.