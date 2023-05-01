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Александр Моор пожелал предпринимателям постоянного роста и развития

Губернатор, 08:14 26 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исторически предпринимательское сообщество всегда оказывало влияние на социально-экономический потенциал территории и выступало локомотивом развития.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя предпринимателей региона с профессиональным праздником.

По словам губернатора, деловые качества, инициативность и целеустремленность помогают и современным предпринимателям вносить весомый вклад в экономику региона и страны, решение важных текущих и стратегических задач, достойно отвечать на все вызовы времени и достигать успеха. Пандемия, санкционное давление заставили многое пересмотреть, преодолеть барьеры и адаптироваться к сложившимся условиям. В этот непростой период бизнес проявил себя с лучшей стороны.

"Каждый год мы с вами сообща укрепляем региональную экономику, оперативно пересматриваем и внедряем наиболее эффективные и востребованные меры поддержки, реализуем инвестиционные возможности, ведем постоянный диалог, чтобы создавать комфортную среду для бизнеса и сохранять экономическую и предпринимательскую активность", - отметил глава региона.

Он напомнил, что, несмотря на возросшую конкуренцию, Тюменская область - в числе лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата, а некоторые наработанные практики применяются и в других регионах России. Позитивный тренд и в увеличении количества субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятых в этой сфере.

"Благодарю вас, ответственных предпринимателей, за активное участие в жизни региона. Желаю вам уверенно идти вперед и в дальнейшем, успешно воплощать свои бизнес-идеи, находить возможности для постоянного роста и развития, здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День предпринимателя

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