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Маркетингу и логистике обучат предпринимателей Тюмени в Школе экспорта

Экономика, 11:52 23 мая 2023

Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первое занятие в Школе экспорта пройдет в Тюмени в отеле "Спасская" 24 мая с 10 до 18 часов. Тюменским предпринимателям расскажут об эффективных деловых переговорах и коммуникациях, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

О документационном сопровождении экспорта участники узнают 1 июня, а 8 июня про таможенное регулирование. 19 июня состоится семинар "Маркетинг как часть экспортного проекта", 26 июня - "Правовые аспекты экспорта", 6 июля - "Логистика для экспортеров". 20 июля организаторы ждут на встречу по теме "Налоги в экспортной деятельности".

Спикером выступит аккредитованный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра Ольга Воллерт.

Для участия нужно оставить заявку по телефону 8-929-260-5458 или написать на gracheva@obl72.ru, указав название организации, ИНН и контактные данные. Обучение для субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатно. По итогам выдается именной сертификат.

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# обучение , предприниматели , экспорт

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