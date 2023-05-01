В Тюменской области завод по выращиванию индейки получил заключение госэкспертизы

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Застройщик ООО "Племенная индейка" получил заключение о соответствии проектным требованиям на племенной репродуктор индейки второго порядка на 12 млн инкубационных яиц. Площадка находится возле с. Красново в Исетском районе Тюменской области.

"На площадке размещаются пять зданий птичников, сблокированных через галерею с санпропускником: четыре птичника для самок и один птичник для самцов, а также другие вспомогательные помещения", - рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Евгений Лаптев.

Застройщик реализует крупный инвестиционный проект, при его реализации будет создано более 200 рабочих мест.