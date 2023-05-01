  • 22 мая 202322.05.2023понедельник
  • USD79,9093
    EUR86,2770
  • В Тюмени 24..26 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области завод по выращиванию индейки получил заключение госэкспертизы

Экономика, 17:02 22 мая 2023

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Застройщик ООО "Племенная индейка" получил заключение о соответствии проектным требованиям на племенной репродуктор индейки второго порядка на 12 млн инкубационных яиц. Площадка находится возле с. Красново в Исетском районе Тюменской области.

"На площадке размещаются пять зданий птичников, сблокированных через галерею с санпропускником: четыре птичника для самок и один птичник для самцов, а также другие вспомогательные помещения", - рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Евгений Лаптев.

Застройщик реализует крупный инвестиционный проект, при его реализации будет создано более 200 рабочих мест.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУС Тюменской области , индейка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 22.05.2023В Тюменской области завод по выращиванию индейки получил заключение госэкспертизы
12:47 22.05.2023Улицу Пролетарскую в Тюмени отремонтировали на 70 %
11:30 22.05.2023Образовательные наборы по робототехнике поставит в ДНР тюменская компания
20:36 21.05.2023Ремонт теплосетей начался в Уватском районе