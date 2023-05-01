Владимир Якушев: в УФО в 2022 году число занятых в МСП увеличилось до 2,3 млн человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Частный бизнес доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющимся условиям. В непростых условиях санкционного давления он не только сохранил себя как сферу экономики, но и показал уверенный рост.

Об этом заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УФО.

За минувший год, по данным полпредства, заметно увеличилось количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства. В Уральском федеральном округе рост составил 11 %, число занятых в МСП увеличилось до 2,3 млн человек. В том числе до 540 тыс. выросло число самозанятых в УФО – более чем на 50 % по отношению к прошлому году.

"Гибкость мышления, решительность, инициативность предпринимательского сообщества делают его мощным драйвером структурной перестройки экономики, - подчеркнул Владимир Якушев. - Важно, чтобы каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, находила поддержку. Сегодня у бизнеса есть сложности с поставками, произошел рост стоимости логистики, начался пересмотр проектов, анализ спроса и предложения. Есть вероятность того, что бизнес возьмет паузу в инвестиционных решениях. Именно поэтому власть должна стимулировать бизнес к инвестициям - за счет предоставления бюджетных средств, льготных условий кредитования, путем формирования благоприятного климата".

Владимир Якушев отметил, что все субъекты УФО активно развивали и продолжают внедрять собственные меры поддержки предпринимательства с учётом специфики территорий. К примеру, Тюменская и Курганская области, а также Югра компенсируют часть лизинговых платежей. Ямал предлагает льготное подключение к сетям. Челябинская область - возмещение части затрат на НИОКР.

Во всех субъектах округа создана комфортная инфраструктура ведения бизнеса и условия размещения на ней. Регионы участвуют практически во всех общесистемных механизмах поддержки инвестиций. Создано две особые экономические зоны: "Титановая долина" (Свердловская область) и "Нягань" (Ханты-Мансийский автономный округ). В УФО работают более 20 индустриальных парков (активнее всего направление развивается в Курганской области, где в планах создать сеть из девяти парков, сейчас в регионе действуют пять из них). На Урале также сформировано 13 кластеров различной специализации.

Владимир Якушев напомнил, что на федеральном уровне был разработан обширный пакет мер поддержки бизнеса. В 2022 году по решению правительства была увеличена квота на закупки у компаний малого и среднего бизнеса - с 20 % до 25 %. В УФО объём закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков по итогам 2022 года составил рекордные 347 млрд рублей – почти на 60 % больше, чем годом ранее.

Значительно улучшила условия ведения бизнеса и реформа контрольно-надзорной деятельности. Наиболее важным решением для бизнеса предприниматели считают мораторий на плановые проверки. В Уральском федеральном округе количество проверок бизнеса снизилось за год на 35 %.

"Однако впереди ещё много работы по этому направлению", - напомнил полпред.

Владимир Якушев также обратил внимание на развитие офсетных контрактов – механизма государственно-частного партнёрства, где заказчик обязуется в течение определённого времени закупать у производителя товары и услуги. Регионы Уральского федерального округа прорабатывают возможность заключения таких контрактов.