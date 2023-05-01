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Мошенники похитили у жителей Тюменской области 25 млн рублей за неделю

Происшествия, 17:46 22 мая 2023

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

82 жителя Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю, с 15 по 21 мая. Общая сумма похищенных средств составила 25 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Злоумышленники использовали страницы различных соцсетей, обманывали потерпевших при сделках купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в мнимую инвестиционную деятельность. Одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" либо "правоохранительных органов" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 6 млн рублей. Неизвестный позвонил на телефон жителю Тюмени и представился сотрудником полиции. Звонивший обратился к потерпевшему по имени и отчеству, сообщив, что мошенники пытаются завладеть его безналичными денежными средствами и оформить на его имя кредит. Он предложил тюменцу самостоятельно оформить кредит и перечислись деньги на некий "безопасный счет".

Следуя инструкциям потерпевший оформил в различных банках кредиты на общую сумму 6 млн рублей и перечислил их на счета, указанные неизвестным.

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# мошенники , прокуратура Тюменской области

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