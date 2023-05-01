Обстоятельства смерти пятилетнего ребенка выясняют в Тюменской области

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели пятилетнего ребенка устанавливают следователи в Уватском районе. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Во время тушения пожара в квартире двухэтажного дома в с. Уват женщина нашла своего сына в бессознательном состоянии. Оба были госпитализированы в больницу районного центра. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался.

"Следователи установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы акустической колонки", – сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической, электротехнической экспертиз.