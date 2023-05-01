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Сенатор Андрей Шевченко сравнил команду Тюменской области с единым механизмом

Губернатор, 22:03 22 мая 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Чувствуется, что команда Тюменской области работает как единый целый механизм, сказал сенатор Андрей Шевченко.

”Спасибо вам и вашей команде, потому что мы ежемесячно работаем с регионами, готовим постановления, и хочется отметить подготовленность вашей команды, погруженность в проблематику", – сказал он, обращаясь к губернатору Тюменской области Александру Моору.

22 мая глава региона представил опыт Тюменской области по решению социально-значимых задач на заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Напомним, в Совете Федерации проходят Дни Тюменской области. В ближайшее время сенаторам представят планы по строительству социальных учреждений и восстановлению объектов культурного наследия.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# Александр Моор , Совет Федерации

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