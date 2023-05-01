Тюменский производитель стеклотары нарастит объем продукции до 20 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 20 % увеличится выпуск продукции на заводе "Стеклотех" после модернизации оборудования на промплощадке в Тюменском районе. Сейчас здесь производят почти 27 млн бутылок в месяц. Планируемый рост связан с модернизацией части ключевого оборудования.

Об этом рассказали журналистам региональных СМИ представители завода во время пресс-тура, который посвящен 100-летию Тюменского района.

"Сделаем холодный ремонт стекловаренной печи номер один, он начнется во второй половине июня. Также одна из линий будет переведена на трехкапельный режим. Если сейчас такая десятисекционная машина в двухкапельном режиме производит 200 бутылок в минуту, то в трехкапельном – уже до 240", - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" начальник цеха производства стеклотары Владислав Цой.

Как отметила генеральный директор завода "Стеклотех" Елена Острягина, несмотря на непростой прошлый год и уход с рынка иностранных брендов, предприятию удалось отработать стабильно и привлечь новых отечественных заказчиков.

"Стеклотарный рынок очень конкурентный. В прошлом году были отказы по некоторому импортному ассортименту. Ушли некоторые иностранные бренды. Это были большие объемы, но на нас вышли местные производители. И по итогам года мы остались в тех же показателях, что и планировали", - подчеркнула руководитель.

Она также рассказала, что продукция поставляется в несколько регионов страны, а также в Казахстан и Узбекистан. Самыми крупными заказчиками стеклотары в Тюменской области являются Ишимский ликеро-водочный завод и компания "Бенат". Также скоро на производстве начнут выпускать и бутылки под молоко.

Отметим, выпуск стеклотары на заводе "Стеклотех" в п. Богандинский начался 12 лет назад. В минуту выпускается 700 бутылок, а производственная мощность рассчитана на 300 млн стеклотары в год. Уникальным для Тюменской области специальностям обучают в собственном учебном центре. На предприятии трудятся 380 человек.

Оксана Корнеенкова