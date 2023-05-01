Тюменские чай, тушенку и пряники продегустировали в магазине Краснодонского района

| Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

В торговой сети Краснодонского района прошла дегустация продуктов из Тюменской области. Об этом сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района 23 мая.

В сетевом магазине "Вкусный мир" в городе Молодогвардейске посетителям предлагали оценить качество тюменских мясных консервов, кондитерских изделий, чая и других товаров. А в розничную продажу уже поступили: гречка, тушенка, пряники, печенье, хворост, морс, чай. Купить их жители района могут в магазинах двух торговых сетей.

В дальнейшем в рамках бизнес взаимодействия между субъектами ассортимент продукции будет расширяться, уточнили в администрации Краснодона.