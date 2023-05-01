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Тюменские предприятия снизили многомиллионные иски от владельцев товарных знаков

Экономика, 12:48 24 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многомиллионные иски от правообладателей товарных знаков удалось снизить предприятиям Тюменской области. С одной компании требовали 1 млрд рублей компенсации, со второй – 56 млн рублей.

Об этом рассказала президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева на экспертной сессии XIII Юридической недели в Тюмени 24 мая.

"Ассоциативно, мы выбираем логотип и шрифт, которые однажды уже где-то видели и они нам понравились. Но об этом забывается. Далее маркетолог, который разработал товарный знак, обращается к юристу, чтобы проверить использовался ли он ранее где-либо. Сделать это можно, в том числе, в Торгово-промышленной палате. В противном случае могут быть иски от правообладателей товарных знаков, как с этими двумя предприятиями", - подчеркнула президент ТПП.

Вместе с тем, она отметила, что предприятиям и предпринимателям стоит заняться рисками в зоне защиты интеллектуальных прав. По ее словам сегодня происходит патентный террор, когда крупные предприятия с зарегистрированными логотипами и брендами отслеживают свои авторские права и подают иски за нарушение их использования.

Отметим, Юридическая неделя в Тюмени проводится уже в 13-й раз Западно-Сибирской правовой палатой при поддержке ТПП Тюменской области, регионального отделения "Деловая Россия", Объединения работодателей и Тюменского делового клуба. На протяжении двух дней юристы рассмотрят актуальные вопросы налогообложения, наследования семейного бизнеса, внешнеэкономической деятельности и банкротства. Программа здесь.

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Оксана Корнеенкова

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