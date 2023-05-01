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Для реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске потребуется федеральная поддержка

Экономика, 17:18 24 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

О реставрации памятников культурного наследия федерального значения в Тобольске рассказал сенаторам губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он обратил внимание на то, что для реставрации Крестовоздвиженской церкви необходима поддержка, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы очень много вкладываем средств в их восстановление, но, к сожалению, этого недостаточно. Если памятники не реставрировать, они разрушаются и есть угроза их утраты. Один из таких объектов Крестовоздвиженская церковь в Тобольске. Мы и местные жители обеспокоены ее состоянием", - отметил глава региона.

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# Тобольск , церковь

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