Хозяйства Тюменской области завершают посадку картофеля

| Фото: ООО "Агрофирма "КРиММ" | Фото: ООО "Агрофирма "КРиММ"

Посадку картофеля завершают хозяйства Тюменской области. По данным на 25 мая, корнеплод уже посажен на 7 тыс. 141 га, что составляет 91 % от плана. Сев технических культур выполнен на 85 %, ими занято 26,5 тыс. га, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур выполнен на 574,9 тыс. га, а под овощами уже 753 га полей.

Кроме того, аграрии провели боронование многолетних трав на площади 61 тыс. га, обеззараживание 163,8 тыс. т семян. Минеральные удобрения внесены на 583,9 тысяч га земель.