  • 25 мая 202325.05.2023четверг
  • USD79,9669
    EUR86,1995
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер северо-западный

Хозяйства Тюменской области завершают посадку картофеля

Экономика, 17:19 25 мая 2023

ООО "Агрофирма "КРиММ" | Фото: ООО "Агрофирма "КРиММ"

Посадку картофеля завершают хозяйства Тюменской области. По данным на 25 мая, корнеплод уже посажен на 7 тыс. 141 га, что составляет 91 % от плана. Сев технических культур выполнен на 85 %, ими занято 26,5 тыс. га, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур выполнен на 574,9 тыс. га, а под овощами уже 753 га полей.

Кроме того, аграрии провели боронование многолетних трав на площади 61 тыс. га, обеззараживание 163,8 тыс. т семян. Минеральные удобрения внесены на 583,9 тысяч га земель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# зерно , картофель , посевная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:03 25.05.2023Сельхозкооперативы Тюменской области получат более 53 млн рублей господдержки
17:30 25.05.2023Новую газовую котельную построят в Ярковском районе в 2023 году
17:19 25.05.2023Хозяйства Тюменской области завершают посадку картофеля
17:08 25.05.2023Рыболовы Нижнетавдинского района выпустили 1142 карпов в озеро Юрашево