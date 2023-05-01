Новую газовую котельную построят в Ярковском районе в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую блочную газовую котельную построят в с. Гилево Ярковского района в 2023 году. Четыре газовые котельные реконструируют в Усть-Тавде, Ярково. За лето коммунальщики проложат 7,9 км теплотрасс.

Об этом глава Ярковского района Евгений Золотухин рассказал в прямом эфире в сообществе ЦУР Тюменской области во ВКонтакте.

"За 2022 год в Ярковском районе построено 16 новых котельных. Восемь – блочноугольных, шесть – газовых, две – электрические. Устойчивость района по теплоснабжению составляет 100 процентов", - заверил он.

Все работы на объектах ЖКХ Ярковского района выполняются в рамках действующего концессионного соглашения между муниципальном образованием, правительством Тюменской области и ресурсоснабжающими организациями. Оно рассчитано на 25 лет.

Ярковский район - активный участник региональной программы газификации населенных пунктов. Так, в июне 2022 года 286 домовладений пос. Молодежный подключили к природному газу. Специалисты построили почти 12 км сетей. В областной программе под газификацию попадут еще 33 населенных пункта Ярковского района. С 2015 года в муниципалитете построено 55 км газовых сетей в 10 селах.

Анжела Лебедева