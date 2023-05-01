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Депутаты отметили вовлеченность тюменцев в вопросы благоустройства

Политика, 09:07 26 мая 2023

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Тюмени на 2019-2025 годы" обсудили городские депутаты в ходе 43-го заседания думы 25 мая.

Как сообщил коллегам председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Дмитрий Антипов, объем затрат составил в 2022 году более 4 млрд рублей, уровень исполнения – 92 %.

По его словам, одним из главных показателей эффективного исполнения муниципальной программы в 2022 году стало то, что Тюмень заняла втрое место среди крупных городов страны с населением от 550 тыс. до 1 млн человек по индексу качества городской среды.

За четыре года в Тюмени было благоустроено 211 дворов, девять озелененных территорий, 20 общественных пространств. В областном центре отремонтированы 157 объектов инженерных сетей, участие в выполнении программы приняли 380 тыс. жителей города.

Как отметил председатель городской думы Евгений Заболотный, командой администрации, управ и депутатами и населением в последние годы проделана большая работа, ее результатом стало то, что Тюмень заметно изменилась.

"Система взаимодействия жителей и администрации в Тюмени в вопросах благоустройства создавалась непросто, - напомнил он. – Но сегодня она существует и работает, и большую роль в ней играют ТОСы".

Глава Тюмени Руслан Кухарук считает, что сегодня вовлеченность жителей стала одним из ключевых факторов, определяющих, будет ли благоустроена та или иная территория.

Николай Ступников

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# благоустройство , гордума , депутаты

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