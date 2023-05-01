Сельхозкооперативы Тюменской области получат более 53 млн рублей господдержки

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Более 53 млн рублей на развитие сельской кооперации предусмотрено в Тюменской области на 2023 год. Такой господдержкой уже воспользовались семь кооперативов. Они компенсировали затраты по закупке мяса у членов кооперативов в последние три месяца 2022 года на сумму более 12,8 млн. рублей.

По информации департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, за счет субсидий сельхозкооперативы могут возместить свои расходы на закуп продукции, приобретение имущества, техники и транспорта. А также покупку крупного рогатого скота для замены больных животных или инфицированных лейкозом, которые принадлежат членам кооператива. Кроме того, компенсация предусмотрена и по лизинговым платежам.

Объявления об отборе получателей субсидий на развитие сельской кооперации размещаются здесь.