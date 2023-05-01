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Александр Моор: любой житель Тюменской области может поучаствовать в предварительном голосовании

Политика, 18:00 25 мая 2023

телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

Этой осенью в Тюменской области завершатся несколько выборных кампаний. Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Но уже сегодня любой житель Тюменской области может принять участие в предварительном голосовании.

Об этом напомнил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Моор.

"Нам предстоит избрать губернатора, состоятся довыборы депутатов Тюменской областной думы, а жители Тюмени будут выбирать новый состав городской думы. Предварительное голосование проводит "Единая Россия". Партия предлагает выбрать кандидатов, которые будут представлять ее на довыборах в Тюменскую областную Думу и выборах в Тюменскую гордуму", — написал он.

Голосование рейтинговое и проходит по открытой и конкурентной модели на сайте PG.ER.RU до 28 мая. Отдать свой голос можно как за одного кандидата, так и за нескольких.

Чтобы принять участие в предварительном голосовании, нужно до 26 мая зарегистрироваться через госуслуги на сайте PG.ER.RU в качестве избирателя.

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