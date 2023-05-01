Мемориальную доску, посвященную герою СВО, открыли в тюменской школе № 43

| Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия

Мемориальную доску младшему сержанту Дмитрию Вохменину, погибшему при исполнении воинского долга в ходе СВО, открыли на фасаде тюменской школы № 43. Он окончил в этом учебном заведении девять классов, в 18 лет ушел в армию, после срочной службы подписал контракт и отправился в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба ТРО партии Единая Россия.

"В рамках "Новой школы" в регионе действуют два проекта - "Парта Героя" и "Лица Героев", призванные увековечить историческую память. Школьники должны знать тех, кто отдал свою жизнь, совершая боевой подвиг", - сказал секретарь Тюменского реготделения "Единой России", региональный координатор партийного проекта "Новая школа" Андрей Артюхов. Он также добавил, что в регионе в 113 школах открыты мемориальные доски, посвященные Героям Советского Союза, Героям России, участникам СВО, совершившим подвиг.

Почтить память Дмитрия Вохменина пришли педагоги и старшеклассники. К мемориальной доске возложили цветы родители и старший брат героя.