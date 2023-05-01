Александр Моор: в Тюменской области с предпринимателями выстроен доверительный диалог

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

В 1,3 раза вырос индекс промышленного производства, а в обрабатывающих производствах – в 1,7 раза в Тюменской области за последние пять лет. Это результат многолетней и планомерной деятельности, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

"В чем секрет успешной работы Тюменской области по привлечению инвестиций? Никакой тайны тут нет. Привлечение инвестиций, как маховик. Много усилий надо приложить, чтобы запустить, раскрутить этот механизм, зато потом все работает стабильно и без сбоев. Мы выстроили с предпринимателями доверительный диалог, много лет трудимся над улучшением делового климата", - отметил он.

По его словам, бизнес активно помогает стране и тюменскому региону развиваться, создает здоровую конкуренцию в экономике. "Желаю всем предпринимателям успехов и удачи в своем деле", - пожелал глава региона.

Напомним, 26 мая отмечается День российского предпринимательства.