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За убийство знакомого жителей Тюменской области отправили в колонию

Происшествия, 15:13 27 мая 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

23 с половиной года лишения свободы на двоих получили жители Бердюжского района, признанные виновными в убийстве знакомого, а также угоне автомобиля и хищении огнестрельного оружия. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие установило, что в конце августа 2019 года подсудимые распивали спиртное в доме знакомого на территории пилорамы недалеко от дер. Старорямова Бердюжского района.

Между собутыльниками произошел конфликт. Когда хозяин уснул, гости накинули ему подушку на лицо и нанесли ему не менее 27 ударов ножом. После этого мужчины вытащили тело и закопали недалеко от дома. До апреля 2022 года убитый числился пропавшим без вести.

В ходе следствия была установлена причастность 22-летнего подсудимого в краже охотничьего ружья, в марте 2022 года, а также в угоне транспортного средства.

19-летнего обвиняемому суд назначил наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а его сообщнику - 17 лет строгого режима.

Также суд удовлетворил иск матери убитого и взыскал компенсацию морального вреда с осужденных по 150 тыс. рублей с каждого. Со второго подсудимого взыскан ущерб по угону на сумму 118,4 тыс. рублей.

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# убийство , уголовное дело

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