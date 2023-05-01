Два детсада и дома для 2700 семей построят по программе КРТ на Лесобазе в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два детских сада построит застройщик по программе КРТ на Лесобазе в Тюмени. Компания "Страна.Мельникайте" получила 13 млрд рублей проектного финансирования от Банка ДОМ. РФ для строительства жилого комплекса комфорт-класса для 2,7 тыс. семей. Первую очередь введут в 2026 году. Вместе с домами преобразится и социальная инфраструктура района.

За счет этих средств пройдет реконструкция социальных, транспортных и инженерных объектов. В банке отметили, что проект реализуется с механизмом комплексного развития территорий, что позволяет провести реновацию более 8 га района Тюмени.

"В результате на месте устаревшей и ветхой городской застройки появится современное жилье и будет создана комфортная городская среда нового качества. Это уже второй совместный проект банка и "Страны Девелопмент", где используется данный инструмент", — рассказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

По оценке президента группы компаний "Страна Девелопмент" Александра Гайдукова, такие проекты важны для развития региона. Сотрудничество обеспечивает дополнительное финансирование для создания современного жилого пространства и делает более доступными эффективные инструменты качественного строительства.

По данным портала наш.дом.рф, в Тюменской области возводится около 3,04 млн кв. м жилья, из них более 99 % — с использованием счетов эскроу.