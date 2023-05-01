На месте аварии большегрузов в Тобольском районе запустили реверсивное движение

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Движение на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск частично открыто. Оно осуществляется в реверсивном режиме:по одной полосе в двух направлениях. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На месте работают наряды ДПС. Водителей просят быть осторожными и заранее снижать скорость.

Напомним, движение по 287 км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе было закрыто из-за столкновения двух большегрузов. Водитель одного автомобиля успел выскочить из кабины. Его доставили в больницу. А второй - погиб. Личности обоих устанавливаются.