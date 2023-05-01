Тело молодого мужчины достали из озера в районе Лесобазы в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело мужчины 1992 года рождения достали из озера в районе Лесобазы в Тюмени 29 мая.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Галстян, по данному факту проводится проверка.

На теле погибшего не было внешних признаков криминальной смерти. Выявлены признаки утопления.

Инна Пахомова