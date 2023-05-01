  • 30 мая 202330.05.2023вторник
  • USD80,0555
    EUR85,9013
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер западный

Тело молодого мужчины достали из озера в районе Лесобазы в Тюмени

Происшествия, 15:21 30 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело мужчины 1992 года рождения достали из озера в районе Лесобазы в Тюмени 29 мая.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Галстян, по данному факту проводится проверка.

На теле погибшего не было внешних признаков криминальной смерти. Выявлены признаки утопления.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# озеро , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:51 30.05.2023Пострадавший в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск находится в реанимации
15:21 30.05.2023Тело молодого мужчины достали из озера в районе Лесобазы в Тюмени
14:59 30.05.2023В Тюмени водитель заплатит 600 тыс. рублей женщине, которую сбил на переходе
14:26 30.05.2023Тюменка украла у подруги более 30 тысяч рублей