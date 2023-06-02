В Тюменской области 27 предпринимателей зарегистрировали бизнес при поддержке фонда микрофинансирования

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

69 займов на общую сумму 127,4 млн рублей выдал фонд микрофинансирования Тюменской области за апрель-май 2023 года. 27 предпринимателей зарегистрировали бизнес и оформили расчетно-кассовое обслуживание при поддержке специалистов фонда.

11 предпринимателям Тюменской области помогли за два месяца привлечь кредитное и лизинговое финансирование на общую сумму 37 млрд 522 млн 517 тыс. рублей.

"Мы участвовали в советах по развитию малого и среднего предпринимательства в Тобольске, Заводоуковске, Ярковском, Юргинском, Бердюжском районах. Это позволяет получать обратную связь от предпринимателей и оперативно корректировать условия с учетом текущих потребностей бизнеса. Для предпринимателей - это возможность в прямом диалоге с руководством обсудить возможность получения поддержки для развития своих проектов", - рассказал директор фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.

Сейчас в фонде действует восемь программ финансирования для разных целей и направлений бизнеса. Процентная ставка от 3,75 % до 12,5 % годовых. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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