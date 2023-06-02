В Тюменской области 27 предпринимателей зарегистрировали бизнес при поддержке фонда микрофинансирования
69 займов на общую сумму 127,4 млн рублей выдал фонд микрофинансирования Тюменской области за апрель-май 2023 года. 27 предпринимателей зарегистрировали бизнес и оформили расчетно-кассовое обслуживание при поддержке специалистов фонда.
11 предпринимателям Тюменской области помогли за два месяца привлечь кредитное и лизинговое финансирование на общую сумму 37 млрд 522 млн 517 тыс. рублей.
"Мы участвовали в советах по развитию малого и среднего предпринимательства в Тобольске, Заводоуковске, Ярковском, Юргинском, Бердюжском районах. Это позволяет получать обратную связь от предпринимателей и оперативно корректировать условия с учетом текущих потребностей бизнеса. Для предпринимателей - это возможность в прямом диалоге с руководством обсудить возможность получения поддержки для развития своих проектов", - рассказал директор фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.
Сейчас в фонде действует восемь программ финансирования для разных целей и направлений бизнеса. Процентная ставка от 3,75 % до 12,5 % годовых. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Подробно о том, как получить займ: +7 (932) 325-50-45, в офисе в технопарке по ул. Республики 142. Специалист центра финансовых услуг - Алёна Новикова, телефон +7(932)488-71-45.