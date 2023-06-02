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В Тюменской области 27 предпринимателей зарегистрировали бизнес при поддержке фонда микрофинансирования

Экономика, 13:18 02 июня 2023

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

69 займов на общую сумму 127,4 млн рублей выдал фонд микрофинансирования Тюменской области за апрель-май 2023 года. 27 предпринимателей зарегистрировали бизнес и оформили расчетно-кассовое обслуживание при поддержке специалистов фонда.

11 предпринимателям Тюменской области помогли за два месяца привлечь кредитное и лизинговое финансирование на общую сумму 37 млрд 522 млн 517 тыс. рублей.

"Мы участвовали в советах по развитию малого и среднего предпринимательства в Тобольске, Заводоуковске, Ярковском, Юргинском, Бердюжском районах. Это позволяет получать обратную связь от предпринимателей и оперативно корректировать условия с учетом текущих потребностей бизнеса. Для предпринимателей - это возможность в прямом диалоге с руководством обсудить возможность получения поддержки для развития своих проектов", - рассказал директор фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.

Сейчас в фонде действует восемь программ финансирования для разных целей и направлений бизнеса. Процентная ставка от 3,75 % до 12,5 % годовых. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подробно о том, как получить займ: +7 (932) 325-50-45, в офисе в технопарке по ул. Республики 142. Специалист центра финансовых услуг - Алёна Новикова, телефон +7(932)488-71-45.

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , фонд микрофинансирования

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