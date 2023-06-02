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Более 700 продуктов от 180 фермеров Тюменской области можно купить на сервисе "Своё родное"

Экономика, 14:57 02 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

180 производителей Тюменской области представляют свои продукты на сервисе "Своё родное". Это та же ярмарка, только онлайн. Здесь можно купить 760 фермерских товаров. А для хозяйств это прямой путь к покупателю, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Сервис разработан "Россельхозбанком" и включает мобильное приложение, интернет-магазин. С помощью приложения фермер может за несколько минут создать витрину хозяйства, разместить каталог продукции и настроить способы оплаты доставки заказов. А покупатель получает информацию о хозяйстве, может заказать продукты и найти пошаговые рецепты из них.

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# бизнес , Продвижение , продукты , фермеры

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