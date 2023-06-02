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Яровой сев зерновых в Тюменской области выполнен на 97 %

Экономика, 15:08 02 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

97 % плана от ярового сева зерновых выполнили хозяйства Тюменской области. По данным регионального департамента агропромышленного комплекса на 2 июня под картофелем уже 7 тыс. 748 га – это 99 % от планируемого объема.

Овощи посажены на 922 га полей, технические культуры – на 28,2 тыс. га. Что составляет 95,5 и 91 % от плана соответственно. Минеральные удобрения внесены в почву на площади 724,7 тыс. га.

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# АПК , посевная кампания

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