Яровой сев зерновых в Тюменской области выполнен на 97 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

97 % плана от ярового сева зерновых выполнили хозяйства Тюменской области. По данным регионального департамента агропромышленного комплекса на 2 июня под картофелем уже 7 тыс. 748 га – это 99 % от планируемого объема.

Овощи посажены на 922 га полей, технические культуры – на 28,2 тыс. га. Что составляет 95,5 и 91 % от плана соответственно. Минеральные удобрения внесены в почву на площади 724,7 тыс. га.