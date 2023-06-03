Пятилетнюю девочку сбил автомобиль на Червишевском тракте в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени на Червишевском тракте под колеса автомобиля Toyota попала 5-летняя девочка.

По предварительным данным, трое детей попытались перебежать улицу вне пешеходного перехода через четыре полосы движения транспорта, чтобы купить воды. В результате одна девочка была сбита автомобилем, ее 10-летний брат и еще одна девочка только начинали переход.

Мама двоих детей зашла домой, оставив их без присмотра. Пострадавшая девочка доставлена в больницу на обследование, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Госавтоинспекция обращается к родителям с рекомендацией не оставлять маленьких детей одних на улице без присмотра.