  • 3 июня 20233.06.2023суббота
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-восточный

Пятилетнюю девочку сбил автомобиль на Червишевском тракте в Тюмени

Происшествия, 21:34 02 июня 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени на Червишевском тракте под колеса автомобиля Toyota попала 5-летняя девочка.

По предварительным данным, трое детей попытались перебежать улицу вне пешеходного перехода через четыре полосы движения транспорта, чтобы купить воды. В результате одна девочка была сбита автомобилем, ее 10-летний брат и еще одна девочка только начинали переход.

Мама двоих детей зашла домой, оставив их без присмотра. Пострадавшая девочка доставлена в больницу на обследование, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Госавтоинспекция обращается к родителям с рекомендацией не оставлять маленьких детей одних на улице без присмотра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , пешеходный переход

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:34 02.06.2023Пятилетнюю девочку сбил автомобиль на Червишевском тракте в Тюмени
19:04 02.06.2023В Тобольске на пешеходном переходе подросток попал под колеса автомобиля
18:37 02.06.2023Хищения электроэнергии на 3,5 млн рублей пресечены в Тюменской области
17:09 02.06.2023Трижды судимый за пьяное вождение житель Тюменской области покалечил отчима в ДТП