Александр Моор: более половины жителей региона регулярно занимаются спортом

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более половины жителей региона регулярно занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" в Тюмени 4 июня.

"Больше половины наших земляков регулярно занимаются физической культурой и спортом. Я уверен, что сегодня, посмотрев на вас, зарядившись вашим примером, таких людей станет еще больше. Всем здоровья, позитива и удовольствия от занятия спортом, бегом и от общения", - сказал глава региона на открытии.

Он также подчеркнул, что участники полумарафона – суперпозитивные люди, которые несмотря на аномальную жару вышли на старт дистанции в 21 км, чтобы испытать свои силы. А сам забег прошел в рамках регионального "Стального характера".

"Бег - это один из самых демократичных видов спорта, тренироваться можно в любое время года, где угодно. В городе, за городом, в командировке, в лесу, на отдыхе. Главное - позитивный настрой. В Тюменской области спорт, - это точно норма жизни", - подчеркнул Александр Моор.

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора.

Отметим, что в стартах "ЗаБег.РФ" и "Стального характера" участвуют более 3 тыс. человек.